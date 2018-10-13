Ватикан не будет контактировать с неканоническими церквями на Украине
По словам дипломатического источника в Ватикане, Святой престол категорически не вмешивается в дела православной церкви.
Фото: Daniel Karmann, dpa, Globallookpress
Ватикан не станет общаться с неканоническими церквями на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Ватикане.
Он напомнил, что Святой престол не вмешивается в дела православия, но его позиция касательно церкви, которую признает патриарх Константинопольский Варфоломей, ясна.
Ранее синод Константинопольского патриархата заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины, отменил грамоту 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении статуса подчинения Вселенского патриарха в Киеве.