Ватикан не будет контактировать с неканоническими церквями на Украине

Ватикан не станет общаться с неканоническими церквями на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Ватикане.

Он напомнил, что Святой престол не вмешивается в дела православия, но его позиция касательно церкви, которую признает патриарх Константинопольский Варфоломей, ясна.

Ранее синод Константинопольского патриархата заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины, отменил грамоту 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении статуса подчинения Вселенского патриарха в Киеве.