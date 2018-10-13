Кадыров заявил о готовности «Ахмата» принять Кокорина и Мамаева

Грозненский ФК «Ахмат» выразил готовность принять футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных по делу о хулиганстве и побоях. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он посоветовался с руководством ФК и они приняли такое решение, причем трудоустроить российских футболистов клуб может при любом исходе уголовного дела.

«Мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Кокорин и Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», — написал Кадыров.

Кадыров добавил, что трудоустройство поможет молодым людям реабилитироваться после пребывания в заключении.

Восьмого октября молодые люди стали зачинщиками сразу двух драк в центре Москвы. Сначала они избили у гостиницы «Пекин» мужчину, который оказался водителем телеведущей Ольги Ушаковой, а после «погуляли» в столичном кафе. Итогом стало избиение чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Возбуждено уголовное дело.