Эрдоган рассказал о пользе российско-турецкого соглашения по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что турецко-российское соглашение по Идлибу помогло сохранить десятки тысяч жизней.

«Достигнутая нами стабильность в Идлибе спасла от смерти десятки тысяч человек, миллионы людей были спасены от нищеты», - приводит его слова агентство Интерфакс.

Ранее президенты России и Турции договорились о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны. По ее условиям, из данной зоны до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

Турецкое военное ведомство в минувшую среду сообщило, что все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.