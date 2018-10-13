Шнуров прокомментировал слухи о своей свадьбе

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал сообщения о грядущей свадьбе. Об этом он рассказал журналистам на выставке в Екатеринбурге.

По словам лидера группировки «Ленинград», первый раз собирался жениться в возрасте пяти лет. Тогда ему нравилась девочка из параллельной группы.

«Всегда я собираюсь жениться», - сказал он.

Шнуров пошутил, что в настоящее время его избранница «тоже из параллельной группы».

В среду скандально известный музыкант был замечен в одном из отделов ЗАГСа Санкт-Петербурга в компании светловолосой девушки. Подозрения поклонников подтвердили знакомые певца.