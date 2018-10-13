Шнуров прокомментировал слухи о своей свадьбе
По словам музыканта, он всегда собирается жениться.
Фото: Anton Belitsky, Globallookpress
Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал сообщения о грядущей свадьбе. Об этом он рассказал журналистам на выставке в Екатеринбурге.
По словам лидера группировки «Ленинград», первый раз собирался жениться в возрасте пяти лет. Тогда ему нравилась девочка из параллельной группы.
«Всегда я собираюсь жениться», - сказал он.
Шнуров пошутил, что в настоящее время его избранница «тоже из параллельной группы».
В среду скандально известный музыкант был замечен в одном из отделов ЗАГСа Санкт-Петербурга в компании светловолосой девушки. Подозрения поклонников подтвердили знакомые певца.