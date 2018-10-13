«Валли вернулся» - пользователей рассмешил новый «убийца беспилотников» от «Укроборонпрома»
Подписчики «Звезды» раскритиковали новый украинский комплекс охраны военных складов «Харза», который ранее презентовало предприятие «Специализированная внешнеторговая фирма “Прогресс”», входящее в состав «Укроборонпрома».
Новый комплекс был впервые показан на международной выставке «Оружие и безопасность», проходящей в Киеве.
По словам пользователей, новое украинское изобретение не внушает доверия, а, наоборот, вызывает смех.
«Лук и стрелы? Все отчеты о достижениях украинской военной промышленности были актуальны 50 лет назад. Сейчас они не отвечают современным условиям», - указал подписчик «Звезды» Давид Фадеев в социальной сети ВКонтакте.
«А зачем они и правда смешат людей каждый день? Все думают, мир еще не все из себя высмеял за 5 лет?», - отметил пользователь Олег Олегов.
«Валли вернулся», - написал пользователь Алексей Ванюшкин.
Ранее сообщалось, что на Украине презентовали мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра под названием «Харза». По задумке авторов проекта, комплекс должен защищать стратегические объекты, например, штабы, узлы связи, склады и базы хранения вооружения и военной техники, электростанций, от нападения диверсионных групп и беспилотников.