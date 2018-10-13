«Валли вернулся» - пользователей рассмешил новый «убийца беспилотников» от «Укроборонпрома»

Подписчики «Звезды» раскритиковали новый украинский комплекс охраны военных складов «Харза», который ранее презентовало предприятие «Специализированная внешнеторговая фирма “Прогресс”», входящее в состав «Укроборонпрома».

Новый комплекс был впервые показан на международной выставке «Оружие и безопасность», проходящей в Киеве.

По словам пользователей, новое украинское изобретение не внушает доверия, а, наоборот, вызывает смех.

«Лук и стрелы? Все отчеты о достижениях украинской военной промышленности были актуальны 50 лет назад. Сейчас они не отвечают современным условиям», - указал подписчик «Звезды» Давид Фадеев в социальной сети ВКонтакте.

«А зачем они и правда смешат людей каждый день? Все думают, мир еще не все из себя высмеял за 5 лет?», - отметил пользователь Олег Олегов.

«Валли вернулся», - написал пользователь Алексей Ванюшкин.