Стала известна дата выхода в космос для осмотра «дырки» В «Союзе»

Старт очередной экспедиции на МКС предварительно запланирован на 5-7 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В этот период будет произведен запуск пилотируемого корабля «Союз МС-11» с экипажем в составе российского космонавта Олега Кононенко, канадского астронавта Давида Сан-Жака и американского астронавта Энн Маклейн.

В настоящее время рассматривается два варианта дальнейшей деятельности на МКС - консервация станции и продолжение полетов.

По данным источника, текущий экипаж МКС может вернуться на Землю в декабре, до апреля на станции будут работать три человека.