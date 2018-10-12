Стала известна дата выхода в космос для осмотра «дырки» В «Союзе»
По данным источника, выход в космос предварительно запланирован на декабрь, после прибытия очередного экипажа.
Фото: roscosmos.ru
Старт очередной экспедиции на МКС предварительно запланирован на 5-7 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В этот период будет произведен запуск пилотируемого корабля «Союз МС-11» с экипажем в составе российского космонавта Олега Кононенко, канадского астронавта Давида Сан-Жака и американского астронавта Энн Маклейн.
В настоящее время рассматривается два варианта дальнейшей деятельности на МКС - консервация станции и продолжение полетов.
По данным источника, текущий экипаж МКС может вернуться на Землю в декабре, до апреля на станции будут работать три человека.