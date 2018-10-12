Кадыров помирил Нурмагомедова и Тимати

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов помирился с рэпером Тимати. Он отметил, что музыкант болеет за бойца. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Политик отметил, что главное в нашей жизни- взаимопонимание. Кадыров подчеркнул, что после общения с Хабибом и Тимати он испытывает естественную человеческую радость от того, что оно достигнуто.

Также чеченский лидер поблагодарил спортмена и рэпера за выдержку и понимание.

Ранее Тимати заявил, что концерт Егора Крида был отменен по большей части из-за влияния Нурмагомедова. Сам же боец отреагировал на такое заявление достаточно резко, что послужило развитию конфликта.

Кадыров подключился к обсуждению спора между рэпером и бойцом. Лидер Чечни призвал не заниматься «ерундой».