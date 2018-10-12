Россия обеспокоена тем, что КНДР пока не уничтожила ни одной ядерной боеголовки

Россия обеспокоена тем, что ни одна ядерная боеголовка и ни одна ракета КНДР пока не уничтожена. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Много вопросов о том, как быстро нам удастся добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Мы поддерживаем усилия США на этом направлении», - приводит РИА Новости слова Антонова.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации Корейского полуострова и прекращении вражды. Пхеньян остановил ракетные и ядерные испытания и выдал США трех задержанных американских граждан.