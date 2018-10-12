Посол России в Лондоне заявил, что Великобритания отказывает в визах российским дипломатам

Посол России в Лондоне Александр Яковенко, выступая на пресс-конференции, рассказал о том, что британская сторона отказывается выдавать визы российским дипломатам, сообщает RT. Заявление последовало после вопроса, кто займет места дипломатов, высланных из Лондона 14 марта.

Решение о высылке 23 российских дипломатов приняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, это был ответ на «действия России» - подразумевается отравление Скрипалей. Действия Мэй стали началом «дипломатической войны», в которой приняли участие США и их сателлиты.