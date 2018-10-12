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США повлияли на раскол церкви на Украине – Лавров

Наталия Майорова
22:24 12.10.2018
Лавров выразил надежду, что на негативные процессы «подмены культуры диалога, переговоров, культуры дипломатии» обратят внимание те, кто будет организовывать Парижский форум мира.
США повлияли на раскол церкви на Украине – Лавров
Фото: Sergey Kovalev, Globallookpress

Украинский патриархат на самом деле «не поворачивался спиной» к Русской Православной Церкви по причине того, что Украинская Православная Церковь Московского патриархата заняла позицию против провокаций, которые готовит Патриарх константинопольский Варфоломей при поддержке Вашингтона. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французским СМИ - «РТ Франс», «Пари Матч» и «Фигаро».  

Он уточнил, что в целом такая провокация имеет задачу использовать две неканонические раскольничьи церкви на территории Украины, которые не были признаны ни одной православной церковью. Однако же патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, которые и возглавляют эти раскольничьи церкви. Причем с этой целью на днях был созван Священный Синод в Константинополе.

«Что касается церковных проблем, то вмешательство в жизнь церкви запрещено законом на Украине, в России, надеюсь, что и в любом другом нормальном государстве», - сообщил Лавров.

В то же время он отметил, что в случае, когда спецпредставитель США по вопросам церковных отношения открыто приветствует решение Патриарха Варфоломея и когда Волкер выступает со своими заявлениями по поводу всей этой ситуации, то в России существует хорошая поговорка – «на воре шапка горит».

«Люди, которые не могут предъявить нам ни одного факта, подтверждающего их огульные обвинения, что мы вмешиваемся в чьи-то внутренние дела, ведут себя так, как будто это является нормой», - отметил глава МИД РФ.

При этом он выразил надежду, что на такие негативные процессы «подмены культуры диалога, переговоров, культуры дипломатии» обратят внимание те, кто будет организовывать Парижский форум мира. Сообщение было опубликовано на сайте российского дипведомства.

Ране Лавров в рамках того же интервью ответил на обвинения в адрес России о «кибератаках».

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