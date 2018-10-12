Путин обсудил с Совбезом РФ положение церкви на Украине

В пятницу, 12 октября, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы внутренней и внешней политики. Также российский лидер обсудил ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине.

«Состоялся также обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после известного решения Константинопольского патриархата», - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Совещание прошло в Москве после завершения рабочего визита Путина в Могилев. Там состоялся Пятый форум регионов двух стран. В мероприятии также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спецпредставитель российского президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с белорусской стороной Михаил Бабич и другие

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на раскол церкви на Украине оказали непосредственное влияние США.