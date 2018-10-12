Российские военные провели гуманитарную акцию на юго-западе Сирии

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели еще одну гуманитарную акцию в провинции Эль-Кунейтра, в ходе которой раздали мирным жителям 300 наборов с продовольствием, а также 300 комплектов теплой одежды. Об этом сообщил руководитель Центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Также, по его словам, на стадионе в городе Алеппо российские военные передали 120 комлпектов баскетбольной формы и 40 мячей, которые были предоставлены российским баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань».

Кроме того, Савченко рассказал о продолжающихся случаях нарушения режима деэскалации в Идлибе со стороны боевиков.

Так, в провинции Латакия и городе Алеппо террорситы нанесли удары по жилым кварталам и позициям правительственных войск не менее семи раз за прошедшие сутки.