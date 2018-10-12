Определен лучший музей мира

Портал TripAdvisor назвал лучший, по мнению туристов, музей мира – им оказался парижский музей «Орсе», открытый в 1910-м году в здании одноименного вокзала на берегу Сены, в самом центре французской столицы. Он является крупнейшим вместилищем предметов живописи и скульптуры с середины XIX до начала XX века. Еще недавно Орсе входил в десятку самых популярных музеев, однако в последние годы его рейтинг резко вырос.

«Орсе» обогнал нью-йоркский «Метрополитен» и «Национальный мемориал 9/11». На четвертом и пятом местах рейтинга расположились «Британский музей» и мадридский «Прадо».