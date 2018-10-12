Обновление Windows 10 «убило» персональные компьютеры и ноутбуки

Серьезными проблемами обернулась для пользователей РС, особенно производства Hewlett-Packard, установка обновления программного обеспечения для Windows 10. После установки, сообщают пользователи, они столкнулись с серьезнейшими проблемами.

Сам апдейт – его номер KB4464330 – был призван устранить системную ошибку, приводящую к уничтожению пользовательских баз данных. Однако вместо решения одной проблемы обновление породило ряд других. Сообщается, что после установки патча система перезагружается и демонстрирует так называемый «голубой экран смерти» (BSOD) с сообщением о неустранимой ошибке.

Как выяснилось, проблема таится в файле HpqKbFiltr.sys из предустановленного на компьютеры и ноутбуки Hewlett-Packard программного обеспечения. Решить ее можно, переименовав или удалив проблемный файл.