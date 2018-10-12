Ползущий убийца: огромный крокодил растерзал леопарда и попал на видео
Крокодил зажал в челюстях тушу леопарда и немедленно попытался скрыть с глаз.
Видео: latestkruger, Instagram
В национальном парке Крюгера в ЮАР посетителям удалось снять редкое явление – огромный крокодил поймал леопарда и хотел утащить его, зажав в челюстях.
Ролик был опубликован в Instagram.
Автор видео написал, что крокодила заметил вблизи туристического лагеря. Причем инцидент происходил в ночное время. Предположительно, крокодил только что завладел своей добычей.
Через какое-то время рептилия все же добралась до водоема и скрылась из виду вместе с тушей леопарда.
«Очень печально, но, видимо, такова природа», - отметил автор.
Пользователи Сети не остались в стороне и тоже прокомментировали шокирующие кадры.
«Какая дикость», - написал один из комментаторов.
«Очень грустно», - согласился другой пользователь.