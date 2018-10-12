Ползущий убийца: огромный крокодил растерзал леопарда и попал на видео

В национальном парке Крюгера в ЮАР посетителям удалось снять редкое явление – огромный крокодил поймал леопарда и хотел утащить его, зажав в челюстях.

Ролик был опубликован в Instagram.

Автор видео написал, что крокодила заметил вблизи туристического лагеря. Причем инцидент происходил в ночное время. Предположительно, крокодил только что завладел своей добычей.

Через какое-то время рептилия все же добралась до водоема и скрылась из виду вместе с тушей леопарда.

«Очень печально, но, видимо, такова природа», - отметил автор.

Пользователи Сети не остались в стороне и тоже прокомментировали шокирующие кадры.