Теплый прием: Лукашенко угостил Путина драниками и блинами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил своего российского коллегу Владимира Путина блинами и драниками. Это произошло во время посещения лидерами обеих стран агрогородка Александрия, который является малой родиной Лукашенко.

Как уточняется на сайте президента Белоруссии, лидеры России и Белоруссии посетили дом, где рос Лукашенко, а также прогулялись по деревне. При этом белорусский президент провел экскурсию по территории, где находится источник под названием Трофимова криница – там Путин и Лукашенко выпили целебной воды.

Во время посещения агрогородка лидера обеих стран прокатились на модернизированном автомобиле ГАЗ-69, причем за рулем машины был Лукашенко.

Пятый форум регионов двух стран прошел в Белоруссии. В нем также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спецпредставитель российского президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с белорусской стороной Михаил Бабич и другие.