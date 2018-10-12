Умерла заслуженная артистка РСФСР Маргарита Юрьева
Одна из старейших актрис МХАТа ушла из жизни на 94 году жизни.
Фото: Адольф Горнштейн, РИА Новости
Заслуженная артистка РСФСР Маргарита Юрьева умерла в Москве в возрасте 93 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба МХАТ имени Горького.
В сообщении говорится, что Маргарита Валентиновна до последних дней, насколько позволяло здоровье, участвовала в театральных постановках, в жизни театра.
Маргарита Юрьева пришла в МКАТ в 40-х годах, первую небольшую роль сыграла в спектакле «Идеальный муж» в 1945 году. Всего за 69 лет службы в театре она сыграла в нескольких десятках спектаклей.
Прощание с актрисой пройдет 16 октября в фойе театра.