Лавров ответил на обвинения в адрес России о «кибератаках»

Россия на обвинения в якобы «вмешательстве» в выборы США и так называемых «кибератаках» будет давать конкретные и корректные ответы. Однако так же, как это делают «обвинители» - западные страны, СМИ и организации, а именно посредством тех же средств массовой информации. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французским СМИ - РТ Франс», «Пари Матч» и «Фигаро».

По словам министра иностранных дел РФ, рассуждать серьезно на эту тему сложно, поскольку все так называемые «доказательства» предоставляются Западом через средства массовой информации.

«При всем уважении к ним, к профессии журналиста, мы как серьезные люди не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями Российской Федерации во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся для такого рода случаев», - сообщил Лавров.

Он подчеркнул, что если западные страны решили такой «истерикой» вывести Россию из себя, то они «плохо читают исторические книги». Таким образом, когда такой «приступ политического бешенства» пройдет, то РФ всегда будет ждать их в правовом поле «для серьезного профессионального непропагандистского разговора». Заявление главы МИД РФ было опубликовано на сайте российского дипведомства.

Ранее в МИД России назвали «кампанейщиной» очередные обвинения в кибератаках со стороны США и их союзников с учетом синхронности этих обвинений.