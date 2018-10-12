Составлен рейтинг наименее выгодных при перепродаже автомобилей

Эксперты сервиса объявлений «Юла» составили топ-5 автомобилей, наименее выгодных при перепродаже. Критерием оценки стала потеря стоимости в течение первого года эксплуатации.

Лидером рейтинга стал седан премиум-класса Genesis G80. В течение первого года эксплуатации он теряет более половины – 54 процента – от своей первоначальной стоимости. Второе место – с чувствительной потерей 39 процентов стоимости – занял Mercedes-Benz V-Class. Всего по одному проценту ему уступили Subaru Outback и седан Mercedes-Benz C-Class – соответственно, третье и четвертое место. А пятую строчку анти-рейтинга занял Land Rover Range Rover – он теряет за год 37 процентов первоначальной цены.

Ну а самыми «долгоиграющими» моделями оказались Nissan Almera, Hyundai ix35, Renault Megane и Chevrolet Spark.