Лавров обвинил США в стремлении создать незаконное квазигосударство на берегу Евфрата

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в стремлении создать незаконное квазигосударство на находящихся под юрисдикцией правительства Сирии территориях.

Он подчеркнул, что к востоку от Евфрата есть огромные земли, где «происходят абсолютно неприемлемые вещи».

«Эти земли США стараются использовать через своих сирийских союзников, прежде всего курдов, для того, чтобы создать там квазигосударство», - отметил Лавров.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства, при создании так называемого «квазигосударства» США стремятся также создать там условия для «нормальной жизни своих подопечных».

При этом Лавров подчеркнул, что США просто хотят создать территорию, которая будет являться прообразом некого нового государства.

«Не исключаю, что США в этом районе, как правило, стараются поддерживать ситуацию в таком разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться. В такой мутной воде им гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят», - заключил Лавров.

Ранее Лавров прокомментировал уровень общения между военными РФ и США по Сирии.