В МИД РФ ответили Волкеру на антироссийскую риторику

В департаменте информации и печати МИД РФ сообщили, что специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выходит за рамки своего мандата в призывах к усилению антироссийских санкций.

В сообщении ведомства напомнили о том, что под Минскими договоренностями стоят подписи представителей как ДНР, так и ЛНР, которые являются их сторонами «наравне с Киевом». В связи с этим в российском дипведомстве усомнились в том, ознакомлен ли вообще Волкер с основополагающими документами украинского урегулирования, которыми он занимается.

«Или для США такими же "нелегалами" являются наблюдатели ОБСЕ, находящиеся на Украине пятый год, поскольку про них тоже ничего не говорится в законодательстве этой страны?», - задаются вопросом в МИД РФ.

Кроме того в заявлении подчеркивается, что Волкер не помогает урегулированию конфликта, поскольку постоянно демонстрирует агрессивный настрой против России, а также поддерживает расширение поставок Киеву летального оружия.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко в Вашингтоне встретился с Волкером и обсудил с ним ситуацию в Донбассе. В ходе беседы с американским представителем президент Украины «подчеркнул важность усиления давления на Россию».