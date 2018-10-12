Эксперт рассказал, будут ли космонавты МКС голодать из-за катастрофы «Союза»

На Международной космической станции есть неприкосновенный запас продовольствия, который позволит космонавтам продержаться до следующего грузового корабля. Об этом «Звезде» рассказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор Владимир Попов, который с 2003 по 2007 год являлся начальником Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения.

«Если еда, питьевая вода и другие необходимые для жизни на орбите грузы по каким-то причинам не доставляются на станцию, они компенсируются с помощью неприкосновенного запаса. Как правило, они сохраняются длительное время, их можно использовать и это не является критичным», - сказал Попов.

Авария ракеты «Союз» произошла во время запуска с космодрома Байконур 11 октября. Корабль должен был доставить на МКС космонавтов Алексея Овчинина и Тайлера Хейга, а также груз, состоящий из продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Экстренное приземление экипажа прошло успешно, медицинская помощь никому не потребовалась.