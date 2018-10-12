Ураган «Майкл» сравнили с «матерью всех бомб»

Разрушения, которые учинил ураган «Майкл» в США, сравнимы со взрывом авиабомбы GBU-43. Фугасный заряд известен, как «мать всех бомб». Такое сравнение приводят журналисты BBC News.

Сильнейшие порывы ветра накрыли побережье Флориды десятого октября. «Майкл» переворачивал многотонные фуры, сносил целые кварталы, разбивал лодки и яхты. Места, где успел «отметиться» тайфун напоминают безжизненную пустыню усыпанную обломками.

Последствия урагана действительно катастрофические. Без электричества остались почти полтора миллиона домов. В списках погибших 12 человек. Разгребать завалы и искать пропавших без вести спасателям помогают военные.

В результате удара стихии пострадали и они. Серьезные повреждения получила база ВВС США, взлетно-посадочная полоса которой оказалась разрушена.