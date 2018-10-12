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Порошенко «присвоил» Хабаровский мост через Амур

Наталия Майорова
18:46 12.10.2018
Порошенко выдал изображение Хабаровского моста за украинский проект, после чего представил его премьеру Болгарии Бойко Борисову.
Порошенко «присвоил» Хабаровский мост через Амур
Фото: Петр Порошенко, twitter

Украинские власти «присвоили» Хабаровский мост через реку Амур. Это произошло во время презентации проекта моста через Дунай.

На конфуз обратил внимание севастопольский блогер Борис Рожин. На своей странице в Сети он опубликовал фотографии стенда, на котором были размещены варианты европейского маршрута Е87, а также российской купюры достоинством пять тысяч рублей.

Он уточнил, что стенд установили в Одесской области во время визита премьера Болгарии Бойко Борисова. А демонстрацией «проекта» занимался сам украинский президент Петр Порошенко.

При этом изображение, на котором мост снят с ракурса, как и на российской купюре, было подписано как «примерный вид» участка маршрута Е87 между Украиной и Румынией.

В заключение Рожин отметил, что украинские дизайнеры просто поленились изобразить «ориентировочный вид» и «позаимствовали» картинку в Интернете.  

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