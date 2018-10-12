Чеченец, нагрубивший пассажирам в московском автобусе, приступил к уборке мусора в Грозном

Двадцатилетний житель чеченского села Автуры Турпал Хасиев, «прославившийся» благодаря видео, на котором он швыряет банку с энергетиком в пассажира московского автобуса со словами «Ахмат - сила!», в четверг утром приступил к работе в Грозном. Об этом рассказал Хасан Асаков, руководитель предприятия «СУРСАД», убирающего улицы Грозного.

«Сегодня в девять часов утра молодой человек приступил к своим обязанностям, мы определили его в бригаду, выдали униформу, он будет заниматься физическим трудом, работать лопатой, грузить», - рассказал Асаков, добавив, что Турпал лично написал заявление о трудоустройстве.

В четверг, 11 октября, в соцсетях появился видеоролик, в котором молодой чеченец бросает в пассажира автобуса жестяную банку. На видео обратил внимание президент Чечни Рамзан Кадыров, посоветовавший молодому человеку вернуться домой и лично извиниться перед всем чеченским народом. Кадыров отметил, что поступок «не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи».

В тот же день Турпал Хасиев принес в соцсетях свои извинения, сообщив, что совершил поступок, позорящий чеченца. По его словам, он приехал в Москву работать на стройке 7 октября. Теперь ему какое-то время предстоит убирать мусор с улиц и дворов столицы Чечни.