«Это дело чести» - Шота Горгадзе о строительстве главного храма ВС РФ

Главный храм ВС РФ появится в подмосковном парке «Патриот». Место для стройплощадки выбрано, в основание будущего собора заложен первый камень. Церемонию его освящения посетили президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Именно главе оборонного ведомства и принадлежит инициатива строительства.

Все работы ведутся на добровольные пожертвования. Пределы будущего храма, согласно проекту, будут посвящены святым покровителям каждого рода войск. Собор станет местом притяжения не только для прихожан, но и для всех желающих, ведь это будет уникальный культурно-музейный комплекс. В его стенах будут проходить выставки и мультимедийные экскурсии для желающих изучать историю русского воинства.

Все текущие работы в ходе строительства будут решать сотрудники благотворительного фонда «Воскресенье». Инициативу Сергея Шойгу поддержали многие известные личности и простые россияне. Среди них адвокат кандидат юридических наук Шота Горгадзе.

«В жизни нашего общества армия занимает очень важное место, и в таких условиях просто необходимо принять участие в строительстве главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Это дело чести, и каждый неравнодушный гражданин должен оказать посильную помощь. Я очень надеюсь на то, что в скором времени храм будет построен и мы сможем, преклонив колена, вспомнить погибших и пожелать здоровья ныне живущим и оберегающим нас воинам России», - сказал Горгадзе.

Всю интересующую вас информацию о строительстве главного храма ВС РФ вы найдете на нашем сайте. Банковские реквизиты для перечисления добровольных пожертвований указаны здесь.