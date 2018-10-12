Арестован третий футболист по делу Мамаева и Кокорина

Тверской суд Москвы в пятницу, 12 октября, санкционировал арест еще одного участника, который проходит по делу Мамаева и Кокорина. Речь идет об Александре Протасовицком. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как уточняет следствие, Протасовицкий принимал активное участие в драке в одном из столичных кафе, а также в избиении водителя Первого канала. Футболист также был задержан в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Хулиганство».

Протасовицкий был взят под стражу до 8 декабря. Ранее на этот же период были арестованы другие участники - братья Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев.

Уточняется, что Протасовицкий играл за подмосковные команды. В 2014 году он завершил свою карьеру, сообщает РИА Новости.