Звуки пыток: в деле о пропавшем журналисте из Саудовской Аравии появились новые детали

В деле о пропавшем журналисте из Саудовской Аравии Джамале Хашогги появились новые детали. К расследованию присоединились его соотечественники - следователи из Эр-Рияда уже прилетели в Стамбул.

Последние мгновения жизни Хашогги оказались запечатленными на видео, на котором он заходит в саудовское консульство в Стамбуле. Десять дней назад репортер, бывший известныи критиком правителей королевства, приехал в это здание для получения справки о разводе. Власти Турции подозревают, что там он и был убит.

«Если честно, я не думал, что все окажется так серьезно. Я, конечно, беспокоился, что его схватят или будут удерживать в консульстве, но не убьют. Мы до сих пор не знаем наверняка, был ли он убит, и пока я еще сохраняю надежду, что он жив, хотя шансов очень мало», - рассказал советник президента Турции Ясин Актай.

На кадрах была запечатлена и невеста Джамаля, которой репортер перед заходом в консульство отдал свой смартфон и попросил подождать его. Девушка прождала до ночи, в связи с чем не видела, какая суматоха была в это время во дворе консульства.

Накануне похищения в Стамбуле приземлились два частных самолета из Эр-Рияда. Предположительно, на них и прилетела команда профессиональных киллеров, состоявшая из 15 агентов.

Существует версия, что журналиста убили и расчленили в здании консульства, после чего части тела вывезли из страны. По странному совпадению именно в тот день все турецкие граждане, которые работают в консульстве, получили выходной. Кроме того, внутри всех помещений сломались камеры видеонаблюдения.

«Это означает, что мы не в безопасности. Люди приходят туда за документами, паспортами, сертификатами. Если уж они могут сделать это в консульстве, то в следующий раз, возможно, уже выйдут на улицу или дорогу», - предположил Аззам Тамими, ведущий и друг Хашогги.

В настоящее время саудовское консульство в Стамбуле почти ежедневно осаждают активисты, а расследование исчезновения находится на контроле у турецкого президента. Озабоченность проявляют и в США, поскольку в последнее время Хашогги там жил и писал статьи для The Washington Post, в которых особенно жестко критиковал наследного принца Саудовской Аравии.

Теперь общественность требует у американского президента Дональда Трампа вмешаться в ситуацию и ввести санкции, однако лидер США за этим событием видит бизнес и политику.

«Они тратят 110 миллиардов на покупку нашего оружия. Если мы не будем им продавать, они скажут: "Большое спасибо, мы купим их у России или Китая". Это не поможет нам ни с точки зрения рабочих мест, ни с точки зрения бизнеса. Давайте сначала разберемся, в чем проблема, ладно?» - сообщил Трамп.

Сегодня, 12 октября, в Стамбул приехали разбираться и следователи из Саудовской Аравии. Появилась информация о том, что у турецкой полиции есть улики - якобы существует аудиозапись, на которой слышно, как журналиста пытают.