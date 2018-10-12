Совершен самый длительный регулярный коммерческий перелет в мире

В аэропорту Нью-Йорка приземлился авиалайнер «Сингапурских авиалиний», совершивший беспосадочный перелет из Сингапура за 19 часов.

Авиаперевозчик запустил самый длительный регулярный коммерческий перелет в мире. Его общая протяженность - чуть менее половины экватора, 16 700 километров. Конечно, на этом маршруте будут работать не обычные самолеты, а усовершенствованные лайнеры на 160 пассажиров. Для них на борту постарались создать максимально комфортные условия: уровень шума в салоне снижен, светодиодная система освещения настраивается индивидуально, во время полета можно воспользоваться видеотекой, в которой более тысячи фильмов. Кормить обещают три раза. Помимо этого, в стоимость билета включен интернет-трафик.

К слову, цена билета - четыре тысячи долларов.