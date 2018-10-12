В Турции вышел на свободу пастор из США, подозреваемый в организации попытки госпереворота

В Турции из-под домашнего ареста освобожден американский пастор Эндрю Брансон. Власти считали его причастным к организации попытки государственного переворота двухлетней давности, сообщает ВВС. По информации турецких спецслужб, пастор активно сотрудничал с запрещенной Рабочей партией Курдистана и движением гуленистов.

После задержания Брансона отношения между официальным Вашингтоном и Анкарой резко ухудшились. Власти США требовали немедленного освобождения проповедника. В Турции Брансон жил вместе с женой и тремя детьми. Служил в маленькой Измирской церкви Воскресения, которая насчитывала около 20 прихожан.

В 2016 году турецкая оппозиция при поддержке группы мятежных военных попыталась захватить власть в стране. За ночь попытка восстания была подавлена. По его итогам были арестованы более 50 тысяч человек. Несколько тысяч человек из числа госслужащих, которых спецслужбы заподозрили в причастности к организации мятежа, были уволены.