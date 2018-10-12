Постпред РФ при ОЗХО ответил на обвинения о «подрыве» установления фактов о «химоружии» в Сирии

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал сообщение постпреда Великобритании о том, что Россия и Сирия якобы подрывают деятельность миссии по установлению фактов о так называемом применении химического оружия на сирийской территории. Ранее заявление британской стороны было опубликовано в Twitter.

«Такого рода твит, видимо, появился в связи с критическими высказываниями в адрес работы миссии, прозвучавшими с нашей стороны, на проходящей сейчас в Гааге очередной 89-й сессии исполнительного совета ОЗХО», - подчеркнул Шульгин.

Он также заявил, что заседание началось «под грохот пропагандистской канонады». Шульгин отметил, что в ответ на подобное обвинение на ум приходит лишь пословица: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива».

При этом, по словам Шульгина, в действительности «все происходит с точностью до наоборот» по сравнению с тем, какие заявления поступают со стороны Великобритании.

Также он отметил, что не секрет, что у России есть претензии к работе миссии по установлению фактов якобы применения химического оружия в Сирии. В частности, российская сторона выступает с критикой миссии в связи с тем, что та «не соблюдает базовые положения Конвенции по запрещению химоружия, не следует принятым в организации нормам, не выезжает к местам преступления и проводит расследования дистанционно», опираясь в основном на сведения, предоставляемые сирийской вооруженной оппозицией и различными ангажированными НПО.

«Мы много раз на эту тему говорили, обращали внимание, к нам не прислушивались, и вот эти недостатки в работе миссии предельно четко обнаружились при расследовании инцидента с "применением" химического оружия в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года», - заключил он.

Ранее представитель России в ООН заявил, что в Сирийской Арабской Республике готовится провокация с применением химического оружия боевиками непримиримой оппозиции.