Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил первую передачу в СИЗО-2 («Бутырки»), сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, сам Мамаев и его «подельники» - братья Кокорины – находятся в карантинных камерах СИЗО, чувствуют себя нормально и на условия содержания не жалуются.

«Александр Кокорин переживает за брата, мы ему сообщили, что у него жалоб нет», - заявил Мельников.

Братья Кокорины и Павел Мамаев подозреваются в избиении двух человек утром 8 октября. Подозреваемые были задержаны в среду, в четверг суд избрал всем трем меру пресечения – нахождение под стражей на срок один месяц и 28 дней.