Порошенко заявил о готовности ВСУ «отразить российскую агрессию»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны отразят «российскую агрессию» на побережье Азовского моря, сообщают «Известия».

«Имел возможность убедиться в обороне побережья. Наши военные готовы к отражению российской агрессии с Азовского моря. Командиры способны осуществлять планирование и эффективно управлять передвижением войск при проведении боевых действий на море и в воздухе», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

В настоящее время на Украине, в Винницкой и Хмельницкой областях, проходят международные учения «Чистое небо - 2018», в которых принимают участие военнослужащие стран НАТО.

Также Украина проводит учения в акватории Азовского моря, чтобы продемонстрировать усиление собственного военного присутствия в регионе. Они должны завершиться сегодня.