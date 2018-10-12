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В Саратовской области нашли замену высказавшейся о прожиточном минимуме чиновницы

Наталия Майорова
16:59 12.10.2018
Известно, что ею станет единственный заместитель министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Жуковская.
Фото: mintrud.saratov.gov.ru

Вместо Натальи Соколовой обязанности главы ведомства будет исполнять первый заместитель министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Жуковская. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пресс-службы губернатора области Нину Попову.

Уточняется, что Соколова была отправлена в отставку после высказываний о величине прожиточного минимума.

«На время отсутствия руководителя обязанности (министра) исполняет первый заместитель», - говорится в сообщении.

Между тем, как уточняется на сайте министерства труда региона, Жуковская является единственным первым заместителем министра труда, занятости и миграции Саратовской области.

Ранее на YouTube появилось видео, на котором Соколова и депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сообщают о том, что для проживания в течение месяца якобы вполне достаточно 3,5 тысячи рублей, поскольку это позволит удовлетворить «минимальные физиологические потребности».

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