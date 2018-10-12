Геккон терроризировал ветеринара звонками на мобильный

На что только не готов пойти одинокий геккон ради общения. Так один из представителей этого семейства ящериц решил, что самое правильное - это просто позвонить какому-нибудь человеку. Так ты сразу обратишь на себя внимание. Поэтому геккон забрался в клинику для тюленей-монахов, дополз до телефона и набрал номер. Почему ящерица выбрала столь странное и нехарактерное для этого отряда пресмыкающихся заведение, история умалчивает.

В это время ветеринар Клэр Саймон, как сообщило издание «Известия», нечего не подозревая, обедала с коллегами. И тут ее телефон зазвонил. Однако в трубке была полная тишина. Женщина испугалась, что с тюленями что-то случилось, и, прервав обед, пошла на рабочее место. Они с коллегами осмотрели все помещения, но оказалось, что все «пациенты» в порядке.

Но звонки не прекращались. Упорный геккон позвонил ветеринару 15 раз. Наконец телефонного террориста поймали. Оказалось, ящерица забралась на сенсорную панель телефона и методично, нажимая лапками на имена последних абонентов, обзвонила сразу всех. Эту историю рассказала Клэр в своем Twitter.

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