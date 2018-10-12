В Чувашии арестован предполагаемый виновник ДТП с микроавтобусом

Ленинский районный суд Чебоксар постановил арестовать на два месяца водителя грузовика, предполагаемого виновника аварии, жертвами которой стали 11 человек. Сам мужчина вину не признал. Он заявил, что пытался уйти от столкновения с затормозившей машиной, которая двигалась впереди него, поэтому выехал на встречную полосу.

Дело о ДТП передано в центральный следственный комитет. Такое распоряжение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил изъять всю техническую документацию об эксплуатации транспорта и выходе в рейс, а также дать правовую оценку действиям собственника и арендатора микроавтобуса.

Республиканский следственный комитет уже выявил серьезные нарушения, допущенные участниками аварии. К примеру, микроавтобус не прошел перед выездом предрейсовый техосмотр, у водителя не оказалось путевки и его не проверяли медики.

Авария произошла накануне на трассе М-7 «Волга». Трое из девяти пострадавших находятся в реанимации, их состояние крайне тяжелое. В Чувашии сегодня День траура.