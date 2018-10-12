В Роскосмосе раскрыли новые детали аварии ракеты «Союз»

Непосредственной причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» послужило столкновение элементов во время разделения первой и второй ступеней носителя. С таким заявлением выступил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Он подчеркнул, что в настоящее время окончательных версий все еще нет.

«Понятна непосредственная причина, связанная с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени», - сказал Крикалев.

По его словам, соприкосновение произошло при разделении первой и второй ступеней.

«Произошло отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени», - цитирует Крикалева ТАСС.

После этого, сообщил он, ракета прекратила нормальный полет. По его словам, результаты работы государственной комиссии по расследованию причин аварии станут известны к 20 октября. Анализ будет проведен при помощи первых элементов конструкции, которые были обнаружены в Казахстане.

Что касается разрешения дальнейших полетов на ракетах этого класса, то они начнутся только после установления причин аварии.

В четверг, 11 октября, при старте ракеты «Союз» на космодроме Байконур произошла авария. Позже в корпорации «Роскосмос» раскрыли подробности случившегося. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что они не будут скрыты в том числе и от США.