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Стал известен лауреат альтернативной Нобелевской премии по литературе

Ян Брацкий
16:23 12.10.2018
Альтернативная премия сопровождается выплатой одного миллиона крон. Нобелевский лауреат получает девять миллионов.
Стал известен лауреат альтернативной Нобелевской премии по литературе
Фото: wikimedia

Альтернативным нобелевским лауреатом по литературе стала гваделупская писательница Марисе Конде. Ее творчество оценивали более 100 шведских деятелей культуры, сообщает The New York Times. Награда носит название «Новая академия литературы». Сама писательница очень эмоционально отреагировала на решение конкурсной комиссии.

«Я принадлежу к маленькому острову, жители которого не участвуют в международной политике. Гваделупа упоминается только в случае урагана. Однако я убеждена, что у нас прекрасная культура. Победа будет означать начало истинной гваделупской идентичности», - сказала в своей благодарственной речи Марисе Конде.

Писательница известна такими романами, как «Я, Титуба: Черная ведьма из Салема», «Наветренные высоты», «Грозовой перевал» и другие. Произведения охватывают историю и культуру.

Двумя другими финалистами стали британский писатель-фантаст Нил Гейман и вьетнамско-канадский писатель Ким Туй Ли Тхань.  

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