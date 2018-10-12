Оштрафована и беременна: певица Yaxana ответила за танцы на МКАД

Оксану Яковлеву, известную также как певица Yaxana, сегодня днем выпустили из КПЗ, оштрафовав на 20 тысяч рублей. Наказание последовало за съемку клипа, устроенную Оксаной и ее подтанцовкой посреди МКАД в воскресенье, 7 октября.

Задержали Оксану в четверг за рулем иномарки. К грубому нарушению ПДД, заключающемуся в создании искусственного препятствия движению по МКАД, добавили еще два пункта обвинения: у певицы не оказалось водительских прав, и она была не пристегнута. Девушка длительное время отказывалась выходить из машины, запершись в салоне. Тем не менее вечером в четверг певицу доставили в местное ОВД, где она и провела ночь в ожидании суда.

По словам адвоката Яковлевой, приговор балансировал между уголовным и административным, однако суд принял решение прибегнуть к штрафу. Возможно, потому что Оксана Яковлева беременна.

«Муж Оксаны в курсе произошедшего, он ждет ее дома для семейной беседы. Оставлять ее он не собирается», - заявил адвокат певицы Валерий Панасюк.

Девушка сообщила, что изначально танцевать на МКАД не собиралась: компания направлялась в студию звукозаписи, до которой по какой-то причине не добралась. Оксана пообещала, что следующие съемки клипа состоятся все же в студии, но не ранее мая будущего года.

Отвечая на вопрос корреспондента «Звезды», не замерзла ли она во время съемки, Оксана Яковлева сказала, что не замерзла - танец был зажигательным.

Оксана Яковлева - Yaxana - стала известна после того, как опубликовала в Instagram видео, на котором она и еще две девушки танцуют посреди МКАД: их снимает некий молодой человек, а двое или трое других в это время перегораживают черными иномарками как минимум две полосы движения.

В прошлом девушка выступала в подтанцовках гоу-гоу, затем вышла замуж за муниципального депутата городского округа Щелково Алексея Яковлева, у них двое детей.