«Не на курорте» - в ОНК рассказали об условиях содержания братьев Кокориных и Мамаева

Ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии города Москвы Иван Мельников рассказал «Звезде» о том, как в настоящее время чувствуют себя задержанные Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Павел Мамаев. Молодые люди ранее стали участниками драки в одном из столичных кафе, которая переросла в громкий скандал.

По словам Мельникова, все трое в настоящее время находятся в карантинном отделении следственного изолятора № 2 УФСИН РФ по Москве.

«Нормально себя чувствуют, у них в камерах есть телевизоры, холодильники. Каждый из них - с соседями. В частности, сосед Павла Мамаева - подозреваемый в краже. Сосед Александра Кокорина - -подозреваемый в неуплате алиментов. У соседа Кирилла Кокорина, который также содержится здесь в следственном изоляторе, статья "Кража". Все они подозреваются в хулиганстве», - рассказал он.

Кроме того, Мельников уточнил, что «все втроем покушали», а с их стороны жалоб не было.

«Павел Мамаев сказал, что "не на курорте" находится и понимает, что несет ответственность за содеянное. Они по-прежнему раскаиваются. Просили у общества и потерпевших извинения за свое поведение», - добавил он.

Мельников также подчеркнул, что Александр Кокорин переживает за брата, который находится в соседней камере. Видеться им запрещается, поскольку оба являются подозреваемыми по одному уголовному делу.