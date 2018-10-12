Найдены обломки всех ступеней аварийного «Союза»

В Казахстане нашли обломки всех ступеней аварийного «Союза». Об этом сообщили в МВД РФ. Спускаемую капсулу корабля уже доставили в Королев. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Эксперты расшифруют телеметрию по итогам вчерашнего баллистического спуска. Она покажет, по какой траектории снижался аппарат и какие перегрузки испытывал при этом экипаж. Как стало известно, в работе госкомиссии по выяснению причин аварии примут участие представители Минобороны РФ, поскольку «Союз-ФГ» также используют для запусков в Плесецке. В рамках расследования в первую очередь опросят тех, кто отвечал за качество производства ракеты-носителя.

Аварийный пуск РН «Союз» состоялся с космодрома Байконур. Спустя две минуты произошла авария носителя, и ракета развалилась в воздухе. Экипаж совершил аварийное приземление в спасательной капсуле.

Сейчас жизни космонавтов ничего не угрожает. Они снова отправятся на МКС весной следующего года.