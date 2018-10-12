Путин пошутил о строительстве АЭС в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что российская сторона строит атомную электростанцию на территории Белоруссии «себе в ущерб».

«Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», - заявил глава РФ во время выступления на V Форуме регионов России и Белоруссии.

Как уточняет РИА Новости, Путин также подчеркнул преимущества этого проекта, а именно улучшение ситуации с электроснабжением, а также с экономикой республики и создание дополнительных экспортных возможностей.

Путин сообщил, что уже в конце следующего года будет запущен первый энергоблок АЭС, а полностью станция начнет свою работу в 2020 году.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в Могилев, причем первым пунктом в графике рабочей поездки российского лидера стала встреча с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Президентам предстоит обсудить вопрос сотрудничества двух стран.