Бюджет Совета Европы на 2019 год будет сформирован без участия России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд проинформировал Кабинет министров Совета, что бюджет на 2019 год будет сформирован без участия России. Также он заявил, что страны, входящие в СЕ, должны принять решение в отношении России за отказ выплачивать членские взносы. Генсек подчеркнул, что хотя и выступает за диалог в решении российского вопроса, Россию могут попросить покинуть ПАСЕ.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия сама может покинуть СЕ и что такое решение уже назревает.