«Не придала столь важного значения» - перекрывшая движение на МКАД певица объяснила свой поступок

Начинающая певица Оксана Яковлева, которая известна также под псевдонимом Yaxana, пояснила, почему решила снимать свой клип в светлое время суток во время активного транспортного движения на МКАД.

При этом на кадрах было отчетливо заметно, что две полосы движения перекрыты черными иномарками, перед которыми танцуют три девушки.

Недовольство съемками в первую очередь выразили водители, которые оказались в пробке из-за сложившейся ситуации.

«Мы ехали на съемку клипа и съехали на МКАД - я не поняла, что случилось с машиной. То ли поломка, то ли притерлись. Мы остановились и начали разбирать ситуацию. Пока ребята решали, что делать, мы с девочками были уже одеты, не было только макияжа. Перед своей машиной (танцевали - прим. ред.), мы не выходили ни на какие полосы, потому что мы адекватные люди», - заявила она, отвечая на вопросы правоохранителей.

При этом Яковлева сообщила, что «не придала столь важного значения» происходящему.

«Если бы можно было вернуть все назад, я бы, наверное, даже не вылезла из машины, и все было бы по-другому», - рассказала певица.

Как уточняется на сайте ГУ МВД России по городу Москве, Яковлева была привлечена к административной ответственности. В настоящее время личности всех участников съемок устанавливаются.