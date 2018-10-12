Ремонт отверстия в корпусе «Союза» отложен из-за аварии на Байконуре

Выход экипажа МКС в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке отменен из-за аварии корабля «Союз». Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

По его словам, работы на орбите планировали провести в середине ноября. Их поручили Сергею Прокопьеву, который сейчас на станции, и Алексею Овчинину - он должен был прибыть накануне. Теперь график экипажа МКС будет пересмотрен.

В Twitter Роскосмоса тем временем опубликована фотография прилета Алексея Овчинина и Ника Хейга с Байконура в Москву. Им предстоит двухдневное медицинское обследование в Звездном городке.