Москвичам пообещали аномальную зиму

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что, судя по предварительным прогнозам, предстоящая зима в Московском регионе будет достаточно мягкой.

По его словам, температурные отметки в зимние месяцы будут на уровне климатической нормы или даже выше нее. Киктев отметил, что и осенью погода бьет температурные рекорды: она аномальна для середины октября.

Ранее синоптики сообщали, что к выходным столбик термометра в Москве может подняться до отметки в 20 градусов.