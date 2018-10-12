Правительство изменило процедуру возвращения прав после лишения

Водительское удостоверение теперь вернут провинившемуся водителю только тогда, когда он оплатит все штрафы. Такие изменения вступили в силу с 10 октября этого года.

Либо гражданину придется принести в ГИБДД документы, подтверждающие факт оплаты, либо сотрудники сами проверят ее в государственной информационной системе.

При этом никто не отменяет повторную медкомиссию и обязательную сдачу соответствующего экзамена.

В конце августа ГИДББ представила новый формат водительских прав.