Опубликованы кадры грандиозного пожара в скоростном поезде Кельн - Франкфурт

Скоростной поезд, курсирующий между Кельном и Франкфуртом, загорелся во время выполнения рейса. Пламенем был полностью уничтожен один из вагонов состава.

По информации Hessenschau, пока не ясно, что стало причиной пожара, произошедшего утром 12 октября. В результате ЧП примерно 500 человек было эвакуировано и доставлено на автобусах в город Монтабаур, расположенный поблизости.

Из-за ЧП был закрыт участок железной дороги между Монтабауром и Зигбургом, а также отменены либо задержаны рейсы между крупными городами Кельн и Франкфурт-на-Майне. Кроме того, в связи с задымлением было ограничено движение по трассе А3.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на пресс-службу железнодорожной компания Deutsche Bahn, жертв в результате инцидента нет, однако пять человек обратились за медицинской помощью.