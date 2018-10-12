Базу ВВС Финляндии в Рованиеми в 200 км от России будут использовать в ходе учений НАТО

База финских Военно-воздушных сил в Рованиеми, что примерно в 200 километрах от границы с Россией, будет использоваться во время учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»).

По данным Министерства обороны Финляндии, финская база станет еще одной точкой при проведении маневров наряду с базами ВВС Норвегии и Швеции. Маневры станут одними из самых масштабных: около 50 тысяч военных из 30 стран - участниц альянса и партнеров проверят свои навыки в промежуток с 25 октября по 7 ноября. В ходе «Единого трезубца» планируется провести «около 20 экспериментов».

Военные Соединенных Штатов и Бельгии также проведут учения на базе в Рованиеми. Их целью станет проверка так называемого принципа оказания военной поддержки, который будет заключаться в дополнении самолетов ВВС Финляндии американскими F-15 Eagle Multifunction Fighters и бельгийскими F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщает РИА Новости.

В целом Финляндия преследует цель укрепить национальную оборону и развить международное сотрудничество.

Между тем министр обороны России Сергей Шойгу пообещал принять меры в ответ на втягивание Финляндии и Швеции в НАТО. Вывод об этом он сделал из-за увеличения интенсивности мероприятий подготовки войск альянса. Россия обеспокоена этим.