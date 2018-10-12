НАТО тормозит восстановление диалога по военной линии - МИД

Россия подготовила предложения к НАТО по нормализации отношений, однако альянс не идет на восстановление нормального диалога по военной линии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что Москва учитывает предстоящие в Норвегии учения НАТО Trident Juncture, в ходе которых будет проходить отработка наступательных и оборонительных операций в борьбе с так называемым сопоставимым противником.

«Если мы посмотрим на карту, где будут проводиться эти учения, то не должно быть сомнений, кого НАТО имеет в виду под сопоставимым противником», - сказал Грушко.

Учения Trident Juncture будут проходить в четырех средах: на земле, в воде, воздухе и киберпространстве. Ожидается, что в маневрах примут участие 51 тысяча участников из более чем 30 стран, а также десять тысяч автомобилей, 150 самолетов и 60 кораблей.